Магдеев призвал челнинцев оставаться дома

Мэр Набережных Ченов Наиль Магдеев провел заседание городского оперативного штаба в пятницу. В автограде зарегистрированы 5 случаев заражения коронавирусом, трое остаются в больнице.

«Состояние двух пациентов оценивается как удовлетворительное. Один — средней степени тяжести, но с положительной динамикой», — доложил начальник управления здравоохранения Александр Николаев.

Магдеев напомнил, что режим самоизоляции сохраняется. Он призвал построже относиться к нарушителям.

«К сожалению, некоторые не понимают того, что мы сегодня говорим и что сегодня происходит. Правоохранительные органы вынуждены будут от слов убеждения переходить к тому, чтобы штрафовать. Отношение правоохранительных органов к населению пока самое лояльное. КАМАЗ вышел на работу, но это же не говорит о том, что мы по площадям и скверам должны передвигаться», — приводит слова градоначальника пресс-служба мэрии Челнов.