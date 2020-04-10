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КФУ отменил плату за проживание в общежитиях, КГЭУ и КГМУ сократили ее на треть

20:45, 10.04.2020 1
КФУ отменил плату за проживание в общежитиях, КГЭУ и КГМУ сократили ее на треть
Фото: realnoevremya.ru

Ректоры трех вузов Татарстана приняли к сведению письмо Министерства науки и высшего образования РФ с предложением снизить или отменить плату за общежитие на фоне коронавирусной инфекции.

КФУ отменил оплату за проживание и коммунальные услуги во всех общежитиях. В казанском «Меде» сократили плату за проживание почти на треть. КГЭУ оплачивает питание иногородним и иностранным студентам, которые не смогли уехать на родину, и уменьшил вдвое плату за проживание. Также вуз сделает перерасчет студентам, уехавшим на время дистанционного обучения, передает пресс-служба Минобразования РТ.

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 10 апр
    КГАСУ отменил плату!
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