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В России назначили омбудсмена по защите прав предпринимателей моногородов

19:26, 10.04.2020
В России назначили омбудсмена по защите прав предпринимателей моногородов
Фото: mert.tatarstan.ru

В России появилась должность общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей моногородов.

На этот пост назначили председателя фонда социально-экономического развития атомградов (ФСЭРА), члена общественного совета госкорпорации «Росатом» Юрия Тебина.

Обратиться к нему можно через специальную форму на сайте российского бизнес-омбудсмена, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что фонд развития моногородов расширит перечень оказываемой поддержки. Он займется финансированием концессионных проектов, выдачей займов лизинговым компаниям, а также софинансированием строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в моногородах.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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