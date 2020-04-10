В России назначили омбудсмена по защите прав предпринимателей моногородов
В России появилась должность общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей моногородов.
На этот пост назначили председателя фонда социально-экономического развития атомградов (ФСЭРА), члена общественного совета госкорпорации «Росатом» Юрия Тебина.
Обратиться к нему можно через специальную форму на сайте российского бизнес-омбудсмена, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что фонд развития моногородов расширит перечень оказываемой поддержки. Он займется финансированием концессионных проектов, выдачей займов лизинговым компаниям, а также софинансированием строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в моногородах.
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