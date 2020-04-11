Сегодня в Татарстане ожидается дождь и сильный ветер до 20 м/с

В субботу, 11 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами в западных и северных районах осадки в виде дождя.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с , сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +10°С до +15°С. В Казани возможно от +4°С до +8°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +12°С до +15°С.

