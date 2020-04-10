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Прибыль «Таттелекома» за 2019 год по МСФО выросла в два раза, до 810 млн рублей

12:19, 10.04.2020
Прибыль «Таттелекома» за 2019 год по МСФО выросла в два раза, до 810 млн рублей
Фото: tattelecom.ru

По итогам 2019 года чистая прибыль Группы «Таттелеком» по МСФО составила 810,1 млн рублей. Это на 101,7% больше, чем год назад (401,6 млн рублей).

Выручка увеличилась на 3,9%, до 9,5 млрд рублей. При этом выручка от мобильной связи выросла на 34% (доля 11,5%).

Прибыль группы от операционной деятельности увеличилась на 48,1%, до 1,2 млрд рублей .

Бизнес Татарстан
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