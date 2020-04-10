Хабиров: во время самоизоляции можно отремонтировать пустые дороги

Глава Башкирии Радий Хабиров нашел плюсы в том, что республика перешла на режим самоизоляции. В Уфе можно отремонтировать дороги, пока на них никого нет.

«Нет худа без добра. Многие из вас предлагают заняться дорогами, пока улицы пустые. Так и делаем», — написал глава региона в соцсетях.

Хабиров уточнил, что в столице РБ дорожники укладывают асфальт на улице Дагестанской. Также проведен масштабный ремонт улицы Пугачева, где заменили разбитый участок дороги длиной в 3 км.

«Дорогу «Уфа — Аэропорт» очищаем от мусора, уже вывезли 2 тысячи кубометров. Активная фаза ямочного ремонта по всей республике начнется с 15 апреля, когда установятся оптимальные для дорожных работ температура и влажность», — добавил «башлык».