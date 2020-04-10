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Коронавирусный раздор в Татарстане привел к ужесточению режима

13:20, 10.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 11
Коронавирусный раздор в Татарстане привел к ужесточению режима
Фото: Ринат Назметдинов

Патрулирование городов усиливается

С сегодняшнего дня Рустам Минниханов распорядился усилить патрулирование городов всеми уполномоченными на это службами. Это связано с большим количеством жалоб на гуляющих соседей, поступающих от жителей республики.

Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента, рассказала «Реальному времени»:

— На горячую линию оперативного штаба обращались обеспокоенные жители. Они сообщали, что видят, как в городе становится многолюдно, людей волнует и беспокоит, что такое халатное отношение других отразится на эпидемиологической обстановке. Они боятся, что у нас произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом. Поэтому люди в страхе за свое здоровье обращаются с просьбой принять меры.

Об этом запросе населения президенту доложили сегодня на утренней планерке. Итогом стало его распоряжение усилить патрулирование, проверить, насколько ситуация адекватна, есть или нет нарушители. Патрулировать города будут и полиция, и все те службы, которые президент РТ 6 апреля наделил полномочием составлять протоколы по административным нарушениям.

Патрулировать города будут и полиция, и все те службы, которые президент РТ 6 апреля наделил полномочием составлять протоколы по административным нарушениям. Фото Максима Платонова

Индекс самоизоляции просел

Пока на улице было холодно, татарстанцы, и в частности жители Казани, дисциплинированно сидели дома. Индекс самоизоляции (по версии «Яндекса») в первые дни доходил до отметки 4. Это означало, что граждане с пониманием относятся к принятым мерам и проявляют высокий уровень ответственности.

Но со временем то ли люди привыкли к мысли о вирусе и перестали его бояться, то ли просто сказались теплые дни — но вчера и в Казани, и в других городах республики, по свидетельствам очевидцев, наблюдались толпы гуляющих. Мамы выгуливали во дворах детей, пенсионеры лениво фланировали между магазинами, а некоторые даже сидели на любимых лавочках. Индекс самоизоляции в Казани вчера едва достигал отметки 2,9, это считается низким уровнем.

«Сын плачет в окно, чувствую себя зверюгой»

В казанских соцсетях множество сообщений о том, что люди то и дело нарушают режим самоизоляции. Например, пользователи сообщают о байкерах, которые ездили по дорогам Казани с традиционным шумом. Вот несколько цитат из популярных казанских пабликов за вчерашний день:

  • «Никто не патрулирует дворы и спальные районы, у нас под окнами второй день толпы, гуляют и пьют мужики, всем наплевать» (с частичными стилистическими исправлениями, — прим. ред.).
  • «Кто из нас идиот? Люди, которые высыпали семьями на улицу, бабули с семечками, мамы с колясками, дети на велосипедах? Или я, соблюдающий изоляцию и разрешающий детям гулять только возле дома у бабушки в пригороде, когда там бываем? На улице пригрело, сын плачет в окно, чувствую себя зверюгой: все друзья на великах, и ему хочется, и как будто это все неправда...»
  • «Гуляйте сами, детей отпускайте на улицу, ничего не бойтесь — только потом соплями не исходите, что заболели, вас в карантин упекли и близких на кладбище унесли. Это не призыв, а повод задуматься».
Пока на улице было холодно, татарстанцы, и в частности жители Казани, дисциплинированно сидели дома. Фото Максима Платонова

Есть и множество людей с иным мнением: они распространяют информацию о том, что власти пугают людей и что сидеть дома гораздо вреднее, чем гулять во дворе. А тех, кто в страхе за свое здоровье жалуются на безответственно гуляющих по горячим линиям, они называют стукачами.

Но позиция и медиков, и властей вполне однозначна: единственный способ остановить эпидемию на сегодняшний день и дать ученым время на разработку вакцины — максимально ограничить социальные контакты. Как бы ни было от этого неприятно, важно сберечь свое здоровье и здоровье близких. Именно поэтому сегодня в Казани и других городах республики усилили патрулирование и призывают доверять только официальным данным о вирусе и его распространении.

Людмила Губаева
ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Кто-то там вышел с идеей открыть двери салонов красоты. Вот и ломанулись люди.
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  • Анонимно 10 апр
    для кого решили открывать салоны красоты если туда НАМ нельзя выходить ?
    ФИО того кто открывает салоны но не разрешает сходить ?
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  • Анонимно 10 апр
    В морге красоту наведут. Забальзамируют и припудрят. Если время будет а нет ,в простынь завернут и зароют. Вполне реальная картина. В мире такие примеры есть.
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  • Анонимно 10 апр
    Ни один здоровый на голову медик не скажет ходить по улице с маской!
    А так же подтвердит пользу регулярных прогулок на свежем воздухе.

    Люди, которые жалуются на родителей с детьми во дворе - настоящие звери!

    Посидите с детьми до 5 лет дома, особенно в однушке. Ни одна семья таких условий не выдержит без последствий с психическим здоровьем.
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    Анонимно 00:33
    Есть какой то разумный выход, запретить контактные виды игр, закрыть общественные детские площадки, гуляйте но в рамках своей семьи, на личных велах, скейтах, роликах
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  • Анонимно 10 апр
    Хотелось бы чтобы лично Путин и Миннеханов объявили и конкретизировали кому можно, а кому нельзя появляться на улицах. Чтобы главминздрава лично сказал, что гулять полезно и маску здоровому человеку носить не нужно на улице.

    Где вот эта конкретика вся?
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  • Анонимно 10 апр
    Вот и сидите, кто нажаловался. Из-за вас теперь совсем на улицу не выйти. У на с свободная страна, а не диктатура.
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  • Анонимно 10 апр
    наличие стукачей напоминает времена сталинского режима. А реакция властей и власти опасная, и вызовет еще большое возмущение и сопротивление людей.
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  • Анонимно 08:47
    Жители республики пожаловались на гулящих жителей...
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  • Анонимно 08:48
    Увеличение количества патрулей приведет к увеличению числа гуляющих жителей в форме.
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  • Анонимно 14:12
    Только введение ЧС позволит соблюдать карантин. Все предпосылы для этого имеются, ну судя из СМИ. И Росгвардия в городе- обеспечит соблюдение мер и Законности. Так, чего не вводят, если все так плохо? Вместо этого быстренько подвели законодательную базу для штрафованию. Вот эти, называемые, полумеры наталкивают на мысль- а не все так плохо, как нам вещают? Имеется ввиду именно РТ.
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