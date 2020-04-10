Ретейлеры: в ближайшее время цены на продукты подскочат до 50%

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Ретейлеры предупредили о грядущем повышении цен на продукты. В основном они подорожают на 5—15%. Однако отдельные поставщики увеличили стоимость продукции на 20%, 30% и даже 50%.

«Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов по мере продажи закупленного ранее более дешевого и поступлению более дорогого товара», — цитирует ТАСС сообщение Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В ассоциации утверждают, что ретейлеры «прилагают все усилия для удержания приемлемого уровня розничных цен». Отмечается, что крупнейшие торговые сети на время не стали производить наценку на социально-значимые товары по мере роста закупочных цен.