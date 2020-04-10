Туктамышева представила новую эффектную произвольную программу

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представила свою новую произвольную программу. Видео с номером она опубликовала у себя в Instagram.

По словам спортсменки, танец был поставлен за 7 дней в рамках проекта MAD Lab. Основные элементы новой программы обсуждались вместе с подписчиками Туктамышевой, которым разрешили принять участие в процессе в онлайн-режиме.

«Я лишь однажды делала программу «Мемуары гейши», но новая позволила гораздо глубже погрузиться в японскую культуру и философию. Программа полностью готова, осталось лишь перенести ее на лед. Надеюсь, вам понравится результат нашей работы», — написала Туктамышева.

Хореографом номера стал Юрий Смекалов, работу композитора выполнил Бхима Юнусов.