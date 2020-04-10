Экс-депутат Челнов вновь выставил на продажу свою базу отдыха — он не может продать ее с 2018 года

Фото: скриншот

Компания «ШарХХ» экс-депутата горсовета Набережных Челнов Хариса Шарафуллина выставила на продажу базу отдыха «Раздолье» за 30 млн рублей.

Согласно объявлению (на него обратило внимание издание Chelny-biz.ru), объект расположен в Национальном парке «Нижняя Кама». Общая площадь базы отдыха составляет 8,4 га и включает в себя дома, беседки и бани.

«ШарХХ» уже не первый раз пытается реализовать базу отдыха — осенью 2018 года ее продавали за те же 30 млн рублей.