Сенатор Морозов о бюджетной обеспеченности: «Чем больше ты работаешь, тем больше тебя наказывают»

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Член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов высказал свое мнение о влиянии пандемии коронавируса на отношения регионов и федерального центра. В частности, он предположил, что по выходу из режима самоизоляции могут быть пересмотрены взаимодействия бюджетов Москвы и субъектов.

Сенатор отметил, что на сегодня в России остро стоит вопрос бюджетной обеспеченности, когда регион получает из федерального бюджета больше денег, если сам «зарабатывает» мало.

«То есть, чем больше ты работаешь — тем больше тебя наказывают, и это не совсем справедливо с точки зрения федеративных правил», — рассказал Олег Морозов в интервью «Реальному времени».

Сенатор подчеркнул, что перераспределение полномочий в сегодняшних условиях — это «проверка эффективности региональной власти и ее возможностей брать на себя решение сложнейших задач».