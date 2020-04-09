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Казанцы жалуются на горячие батареи в квартирах — видео

22:58, 09.04.2020
Казанцы жалуются на горячие батареи в квартирах — видео
Фото: скриншот

Жители Казани жалуются на горячие батареи при теплой погоде за окном, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В таких условиях выдерживать режим самоизоляции становится все тяжелее, говорят жильцы дома по улице Зорге.

В управляющей компании отметили, что если сейчас отключат отопление, другие жильцы начнут жаловаться на холодные батареи. Для того, чтобы убавить тепло в квартирах, собственники должны все проголосовать за это.

По нормам температура в квартирах должна быть не выше 24 градусов.

Как уточнили в исполкоме города, для того, чтобы отключить отопление, температура на улице должна продержаться не ниже 8 градусов тепла на протяжении пяти дней.

Общество Татарстан
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