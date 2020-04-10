В Нижнекамске капитально отремонтируют участок проспекта Шинников

В Нижнекамске в этом году капитально отремонтируют участок проспекта Шинников на отрезке от улицы Баки Урманче до улицы Менделеева протяженностью 1,9 км.

Все работы будут сделаны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас дорожники проводят подготовительные работы: снимают полотно на центральной части дороги, демонтируют старый бордюрный камень.

Также для пешеходов обустроят тротуары шириной 3 м, безопасные пешеходные переходы, появится современное освещение. Помимо этого, запланирована установка новых остановочных павильонов. А для посетителей центрального городского парка «СемьЯ» будет сделана парковка, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.