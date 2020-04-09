Жителя Татарстана привлекли к ответственности за нарушение режима карантина
В Татарстане житель Лениногорского района привлечен к ответственности за нарушение режима карантина.
39-летний мужчина вернулся из-за рубежа и должен был 2 недели находиться на карантине. Однако в период самоизоляции он покинул свое жилье.
Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Мужчина свою вину признал. 8 апреля суд принял решение о наложении на гражданина штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщили в оперштабе.
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