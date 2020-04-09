Жителя Татарстана привлекли к ответственности за нарушение режима карантина

В Татарстане житель Лениногорского района привлечен к ответственности за нарушение режима карантина.

39-летний мужчина вернулся из-за рубежа и должен был 2 недели находиться на карантине. Однако в период самоизоляции он покинул свое жилье.

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Мужчина свою вину признал. 8 апреля суд принял решение о наложении на гражданина штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщили в оперштабе.

