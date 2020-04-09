В Татарстане штрафы за выход на улицу без справки или СМС-разрешения начали выписывать по новой статье

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Во время режима самоизоляции штраф за выход на улицу без СМС-пропуска или соответствующей справки начали выписывать по новой статье.

Напомним, что 1 апреля в силу вступила новая статья Административного кодекса РФ о «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Согласно ей, нарушителю грозит предупреждение или штраф за нарушение режима самоизоляции от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностному лицу — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицу — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Во всех территориальных отделах внутренних дел создали рабочие группы, в которые вошли представители 12 ведомств, наделенных правом наказывать за нарушение режима самоизоляции.

Полицейские могут остановить человека на улице, и если выяснится, что он перемещается без справки или СМС, то на него составляют материал, который потом передается в рабочую группу. Уже там составляется протокол об административном нарушении.

Например, уже вчера Вахитовский районный суд Казани вынес первое решение по новой статье. 7 апреля вечером полицейские остановили мужчину, который не имел при себе разрешения на передвижение, и на него был составлен протокол.

В суд он не пришел, и дело рассмотрели без него. Суд учел, что мужчина ранее не привлекался к административной ответственности, а его действия не повлекли угрозы распространения опасного вируса, суд вынес ему предупреждение.

Кроме того, Верховный суд Татарстана уточнил информацию о том, что он якобы дал поручение районным судам республики отменить штрафы, выписанные по старой статье. Как отметили в пресс-службе, Верховный суд Татарстана не уполномочен давать подобные распоряжения, он рассматривает дела на стадии их обжалования, передает «Татар-информ».