Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +17 градусов

В пятницу, 10 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный, утром, днем местами порывистый сильный 15—20 м/с , сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +12°С до +17°С. В Казани возможно от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +12°С до +15°С.

