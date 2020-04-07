Российским семьям в апреле-июне дополнительно выплатят по 5 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.



Согласно документу, в апреле — июне 2020 года семьям выплатят по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Правительству поручается обеспечить финансирование расходов на реализацию указа, а также определить порядок и условия осуществления соответствующих выплат.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал указ о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Они будут выплачиваться для детей каждый месяц в размере 50% прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.