Метшин занял второе место в национальном рейтинге мэров, уступив Собянину

По итогам января — марта 2020 года мэр Казани Ильсур Метшин занял второе место в национальном рейтинге мэров. Он уступил мэру Москвы Сергею Собянину, говорится в исследовании ЦИК «Рейтинг» и финансового университета при правительстве РФ.

В топ-5 также пошли мэр Тюмени Руслан Кухарук, мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Всего в рейтинге присутствуют 88 региональных столиц и крупных финансово-промышленных центров РФ. Из республики в рейтинг также попал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который занял седьмое место.

Напомним, ранее Метшин утратил первое место в мартовском медиарейтинге мэров столиц ПФО.