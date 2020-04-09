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Метшин занял второе место в национальном рейтинге мэров, уступив Собянину

15:07, 09.04.2020 1
Метшин занял второе место в национальном рейтинге мэров, уступив Собянину
Фото: realnoevremya.ru

По итогам января — марта 2020 года мэр Казани Ильсур Метшин занял второе место в национальном рейтинге мэров. Он уступил мэру Москвы Сергею Собянину, говорится в исследовании ЦИК «Рейтинг» и финансового университета при правительстве РФ.

В топ-5 также пошли мэр Тюмени Руслан Кухарук, мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Всего в рейтинге присутствуют 88 региональных столиц и крупных финансово-промышленных центров РФ. Из республики в рейтинг также попал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который занял седьмое место.

Напомним, ранее Метшин утратил первое место в мартовском медиарейтинге мэров столиц ПФО.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Брат и сестра Макаровы ( пирамида Рост)прекратите травить людей.Автомойка по ул. Достоевского д 66/17 находится под квартирами людей и сифонит в квартиры и в подъезд жителей.Неужели вам не надоело измываться над людьми.Жители обратились во все надзорные органы, которые боятся связываться с вами.Пощадите людей!!!!!
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