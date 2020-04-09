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В Челнах за два дня выявили 25 нарушителей режима самоизоляции

14:28, 09.04.2020 2
В Челнах за два дня выявили 25 нарушителей режима самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах сотрудники полиции выявили за последние два дня 25 нарушителей режима самоизоляции, сообщает Chelny-biz.ru.

На данный момент индекс самоизоляции «Яндекса» в Челнах составляет 3,1 балла.

Ранее власти Татарстана рассказали подробности о новых заражениях коронавирусом. Из 9 новых случаев заражения четверо пациентов являются жителями Казани, еще трое из Набережных Челнов, а также по одному из Альметьевского и Высокогорского районов.

Происшествия Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 09 апр
    25, да их 1125 на самом деле. Пенсионеры в 25 комплексе, человек 15 за молоком в очереди стоят! Смех! Видимо молоко важнее жизни!
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  • Анонимно 10 апр
    """ "Мы победим корона вирус " "", Италия нам в помощь ...
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