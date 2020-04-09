В Челнах за два дня выявили 25 нарушителей режима самоизоляции

В Набережных Челнах сотрудники полиции выявили за последние два дня 25 нарушителей режима самоизоляции, сообщает Chelny-biz.ru.

На данный момент индекс самоизоляции «Яндекса» в Челнах составляет 3,1 балла.

Ранее власти Татарстана рассказали подробности о новых заражениях коронавирусом. Из 9 новых случаев заражения четверо пациентов являются жителями Казани, еще трое из Набережных Челнов, а также по одному из Альметьевского и Высокогорского районов.