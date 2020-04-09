Власти Татарстана рассказали подробности о новых заражениях коронавирусом
Коронавирус распространяется по районам Татрастана. Это следует из сообщения республиканского оперштаба по борьбе с инфекцией.
Из 9 новых случаев заражения четверо пациентов являются жителями Казани, еще трое из Набережных Челнов, а также по одному из Альметьевского и Высокогорского районов.
При этом только два случая являются завозными, а остальные семь вызваны близкими контактами с заболевшими.
Возрастная категория:
- от 18 до 30 лет — 2;
- от 30 до 50 лет — 4;
- от 50 до 60 лет — 3.
В целом на сегодня в республике признаны заболевшими 35 жителей Казани, 5 жителей Набережных Челнов, по 2 жителя Пестречинского и Высокогорского районов. По одному — в Зеленодольском, Арском, Бугульминском, Лаишевском, Альметьевском районах. А также один житель Перми.
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