Власти Татарстана рассказали подробности о новых заражениях коронавирусом

Коронавирус распространяется по районам Татрастана. Это следует из сообщения республиканского оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из 9 новых случаев заражения четверо пациентов являются жителями Казани, еще трое из Набережных Челнов, а также по одному из Альметьевского и Высокогорского районов.

При этом только два случая являются завозными, а остальные семь вызваны близкими контактами с заболевшими.

Возрастная категория:

от 18 до 30 лет — 2;

от 30 до 50 лет — 4;

от 50 до 60 лет — 3.

В целом на сегодня в республике признаны заболевшими 35 жителей Казани, 5 жителей Набережных Челнов, по 2 жителя Пестречинского и Высокогорского районов. По одному — в Зеленодольском, Арском, Бугульминском, Лаишевском, Альметьевском районах. А также один житель Перми.