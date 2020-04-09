Опрос: треть родителей недовольны организацией дистанционного обучения школьников

38% родителей недовольны организацией дистанционного обучения школьников, 36% придерживаются противоположного мнения. О этом говорится в результатах опроса SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»), проведенного 6—8 апреля среди 1600 родителей во всех округах РФ.

Так, 51% родителей, которые отрицательно оценивают организацию удаленной учебы, продолжают ходить на работу. В регионах организацией дистанционного обучения родители чаще недовольны (40% против 34% довольных). В Москве, наоборот, больше всего довольных.

В основном родители жаловались на то, что учебные онлайн-платформы и школьные порталы не справляются с нагрузкой, зависают или работают некорректно. Также родители отмечают нехватку живого общения с педагогами и долгое сидение за компьютером.

Ранее сообщалось, что в ряде татарстанских школ провалились пробные дистанционные занятия. Подробнее — в материале «Реального времени».