Хоккеисты «Ак Барса» Зарипов, Яруллин и Петров стали волонтерами

Хоккеисты «Ак Барса» Данис Зарипов, Альберт Яруллин и Кирилл Петров стали волонтерами, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Спортсмены развезли продукты пожилым, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса. Перед выходом для хоккеистов был проведен специальный инструктаж по безопасности. Они доставляли продукты бесконтактным способом при соблюдении всех рекомендаций.

Также Зарипов в качестве капитана команды вручил отрядам волонтеров Татарстана топливные карты, чтобы снизить их транспортные расходы.

Напомним, ранее КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.