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Галимова: «Вопрос о переносе парада Победы не актуален»

12:42, 09.04.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы
Галимова: «Вопрос о переносе парада Победы не актуален»
Фото: Реальное время

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на онлайн-брифинге с журналистами ответила на вопрос, будет ли в РТ перенесен парад Победы.

«Пока вопрос о переносе парада Победы не актуален», — ответила пресс-секретарь президента РТ.

Ранее появилась информация, что в Казани для подготовки и проведения мероприятий, посвященных 134-летию татарского поэта Габдуллы Тукая и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, перекроют ряд улиц.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в России все чаще поднимается вопрос переноса или отмены парада на 9 Мая. Выдвигались предположения, что парад перенесут на 22 июня, как день начала Великой Отечественной войны. Также эксперты называли в числе возможных дат 3 сентября, которое в России официально назначили как день окончания Второй мировой войны.

Общество Татарстан
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