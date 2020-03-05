Как будут перекрывать улицы Казани к 9 Мая

02.05.2020, 03.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020, 06.05.2020, 07.05.2020 (при необходимости), с 16.30 до 23.30

— на пл.Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул.Профсоюзной до ул. Батурина);

— по Кремлевской набережной;

— по ул. Декабристов (от пл. Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима);

— по ул.Декабристов (от ул. Комсомольской до пл. Тысячелетия);

— по ул. Ташаяк (от ул. Московской до пл. Тысячелетия);

— по ул.Право-Булачной (от пл. Тысячелетия до ул. Чернышевского);

— по ул. Лево-Булачной (от пл.Тысячелетия до ул. Чернышевского);

— проезд между цирком и Центральным стадионом