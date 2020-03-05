Как будут перекрывать улицы Казани к 9 Мая
Как перекроют улицы Казани к весенним праздникам?
В Казани для подготовки и проведения мероприятий, посвященных 134-летию татарского поэта Габдуллы Тукая и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, перекроют ряд улиц. Расписание перекрытия опубликовано сборнике документов мэрии.
|
№
|
Дата и время
|
Место перекрытия
|
1
|
26.04.2020, с 07.00 до 16.00
|
— по ул. Театральной (от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского)
|
2
|
02.05.2020, 03.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020, 06.05.2020, 07.05.2020 (при необходимости), с 16.30 до 23.30
|
— на пл.Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул.Профсоюзной до ул. Батурина);
— по Кремлевской набережной;
— по ул. Декабристов (от пл. Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима);
— по ул.Декабристов (от ул. Комсомольской до пл. Тысячелетия);
— по ул. Ташаяк (от ул. Московской до пл. Тысячелетия);
— по ул.Право-Булачной (от пл. Тысячелетия до ул. Чернышевского);
— по ул. Лево-Булачной (от пл.Тысячелетия до ул. Чернышевского);
— проезд между цирком и Центральным стадионом
|
3
|
В период с 18.00 08.05.2020 до 03.00 10.05.2020
|
— по ул.Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях);
— по ул.Волгоградской (от ул. Бондаренко до ул. Короленко в обоих направлениях)
|
4
|
09.05.2020, с 16.00 до 23.00 (при необходимости)
|
— по пр. Ямашева (от ул. Мусина до ул. Короленко в обоих направлениях)
|
5
|
В период с 16.30 08.05.2020 до 08.00 10.05.2020
|
— на пл. Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Батурина);
— по Кремлевской набережной;
— по ул. Декабристов (от пл. Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима);
— по ул. Декабристов (от ул. Комсомольской до пл. Тысячелетия);
— по ул. Ташаяк (от ул. Московской до пл. Тысячелетия);
— по ул. Право-Булачной (от пл. Тысячелетия до ул. Чернышевского);
— по ул. Лево-Булачной (от пл. Тысячелетия до ул. Чернышевского);
— проезд между цирком и Центральным стадионом
|
6
|
09.05.2020, с 08.30 до 17.00
|
— по ул. Карла Маркса (от ул. Горького до ул. Лобачевского);
— по ул. Лобачевского (от ул.Большой Красной до ул. Кремлевской);
— по ул. Кремлевской (от ул. Лобачевского до пл. Первого Мая);
— по ул. Толстого (от ул. Большой Красной до ул. Горького);
— по ул. Муштари (от ул. Большая Красной до ул. Горького);
— по ул. Гоголя (от ул. Большой Красной до ул. Горького);
— по ул. Жуковского (от ул. Большой Красной до ул. Горького);
— по ул. Пушкина (от ул. Большой Красной до ул. Горького);
— по ул. Театральной (от ул. Большой Красной до ул. Дзержинского);
— по ул. Профессора Нужина (от ул. Университетской до ул. Пушкина);
— по ул. Университетской (от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной);
— по ул. Кремлевской (от ул. Лобачевского до ул. Университетской)
|
7
|
В период с 15.00 01.05.2020 до 11.00 11.05.2020 (при необходимости)
|
Местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова
|
8
|
09.05.2020, с 19.00 до 23.30 (при необходимости)
|
По ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абдуллы Бичурина в обоих направлениях)
|
9
|
В период с 07.05.2020 до 11.05.2020 (при необходимости)
|
Объездная дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена»
Что будет происходить на перекрытых улицах?
В честь дня рождения Габдуллы Тукая 26 апреля у стен театра оперы и балета в Казани традиционно проходит праздник поэзии с участием высоких гостей. Этот день также отмечается в Татарстане как День родного языка, в его праздновании участвуют первые лица республики. Так, в минувшем году к памятнику Тукаю, который расположен со стороны Театральной, возложили цветы президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник республики Минтимер Шаймиев и глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Перекрытия на площади Тысячелетия и прилегающих улицах в мае связаны с репетициями парада Победы у стен Казанского кремля, в том числе и ночными. Кроме того, 9 мая перекрывают еще целый ряд улиц в центре города в связи с акцией «Бессмертный полк» — в минувшем году в шествии участвовали более 170 тыс. человек.
Ограничения движения на Бондаренко и Ямашева также связаны с праздничными мероприятиями к 9 мая — уже в парке Победы.
В День победы также перекрывают часть улицы Сибгата Хакима и дорогу у «Казань Арены» (а точнее «Ак Барс Банк Арены») — это наиболее популярные у казанцев места, откуда можно посмотреть праздничный салют.
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