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«Квартирный вопрос» заставляет людей возвращаться жить к родителям

14:10, 09.04.2020 6
«Квартирный вопрос» заставляет людей возвращаться жить к родителям

«Почему я должна уступать, если это мой единственный доход?»

Внезапные каникулы большинства жителей республики негативно сказались на рынке арендного жилья. Причина тому проста: «нерабочие дни с сохранением заработной платы» во многих отраслях обернулись полным отсутствием дохода. Многотысячная армия поваров, официантов, администраторов ресторанов и отелей, работников туристического бизнеса, бьюти- и ивент-индустрии (а следом — и рекламных агентств) осталась практически без средств к существованию на неопределенный срок. Многие из них — молодежь, которая живет в арендованных квартирах. Поэтому возникает проблема: платить за жилье становится нечем.

Многотысячная армия поваров, официантов, администраторов ресторанов и отелей, работников туристического бизнеса, бьюти- и ивент-индустрии осталась практически без средств к существованию на неопределенный срок. Фото Ильи Репина

Алина приехала в Казань из Набережных Челнов несколько лет назад. Она работает в общепите. Сейчас бар, в котором она работает, закрыт, и, по ее словам, непонятно, когда откроется вновь. Алина ищет подработку в других сферах, но это довольно сложно сделать, когда в городе объявлен режим всеобщей самоизоляции. За съемную «однушку» в Советском районе Казани она платит 13 тысяч в месяц. Сейчас ведет переговоры с хозяйкой о том, чтобы снизить арендную плату, потому что платить скоро станет банально нечем. Переговоры идут тяжело:

— В первый раз, когда я к ней обратилась, она отказала. Нам с ней обеим совсем не повезло: у нее есть ребенок, она работает менеджером в турфирме. Поэтому она, конечно, сразу возмутилась: «Почему я должна уступать, если это мой единственный доход теперь?» Наверно, придется вернуться обратно в Челны и пожить с мамой. Наш бар может и не открыться больше, в Казани мне пока ловить нечего, — констатирует Алина.

Владелица салона красоты Власта Маямсина после того, как вынуждена была временно приостановить бизнес, решила пока переехать с дочерью со съемной квартиры к своей пожилой маме: «В тесноте, да не в обиде. Снимать квартиру или занимать деньги сейчас не буду — не знаю, что с работой», — пишет она в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Арендаторы просят «арендных каникул»

Таких примеров в крупных городах республики сейчас сотни. Анастасия Гизатова, руководитель АН «Счастливый дом», подтвердила «Реальному времени», что ситуация становится грустным трендом:

— Действительно, сейчас очень много случаев, когда арендаторы не только просят снизить плату за жилье, но и вообще предоставить им арендные каникулы и позволить оплачивать только коммунальные услуги. Такая тенденция на рынке арендных квартир в последнее время очень серьезно прослеживается. Правда, многие собственники входят в положение клиентов, поскольку не хотят терять давних арендаторов, которыми в целом довольны.

Но на это готовы не все. Максим Иванов сдает двухкомнатную квартиру на Волгоградской, его жильцы владеют небольшим кафе на Московском рынке. Оно сейчас закрыто. Пока жильцы не обращались с просьбой подождать с оплатой или снизить цену. На вопрос о том, как бы он на это отреагировал, Максим говорит «Реальному времени»:

— Ну а какая мне разница, работает у них кафе или нет? На какие-то компромиссы я готов пойти, конечно, — в моих интересах, чтобы они жили в квартире долго. Но если они попросят арендных каникул, то встает вопрос: я-то чем провинился и чем я должен буду вносить свои платежи, если я рассчитывал на их оплату? Квартира в хорошем месте, рядом с метро, она в любом случае уйдет, даже если придется попросить их съехать.

Квартиры высвобождаются на рынке и дешевеют

Анастасия Гизатова подтверждает, что квартиры в Казани сейчас массово освобождаются от жильцов. Хозяева пытаются сдать их снова — причем многие уже по меньшей цене.

Например, Аделя сдает трехкомнатную квартиру в спальном районе города, в хорошей транспортной доступности за 17 тысяч рублей в месяц. Она объяснила такую низкую цену тем, что предыдущие жильцы срочно съехали из-за тяжелой жизненной ситуации, «вернулись на родину»:

— Раньше подороже сдавали, за 21. Сейчас ситуация непростая, решили подешевле сделать.

Квартиры в Казани сейчас массово освобождаются от жильцов. Хозяева пытаются сдать их снова — причем многие уже по меньшей цене. Фото Алексея Майшева (iz.ru)

На вопрос о том, будут ли и дальше дешеветь арендные квартиры в Казани из-за перенасыщения рынка, Анастасия Гизатова отвечает:

— По арендному бизнесу перенасыщение рынка есть всегда. Как правило, оно наблюдается во всех сегментах, за исключением сегмента недорогих однокомнатных квартир, особенно если они находятся в Вахитовском или Ново-Савиновском районах. По ним перенасыщения не будет. Ведь те, кто сейчас снимают двухкомнатную квартиру, могут переехать в однокомнатную, потесниться. Поэтому «однушки» как были самым устойчивым сектором арендной недвижимости, так им и остаются. А вот дальнейшее снижение стоимости — вполне вероятно, даже на них.

Людмила Губаева
Недвижимость Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    вот вообще не жалко этих владельцев квартир. цены на аренду и так были завышены. а налогов они все равно не платили. и жильцы фактически были бесправными. своим квартирантам никто не давал временной прописки, которой порой очень нужна в городе - для работы, для устройства детей в садик, школу
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    Анонимно 09 апр
    чушь не несите. По сравнению с мировой арендой жилого жилья - цены занижены минимум раза в 2 - все из за низких зп в РФ. квартиры дешевле Чикаго раза в 4-5, а аренда ниже раз в 10.
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  • Анонимно 09 апр
    Постоянно говорят о снижении цен на жильё, 20 лет слышу и что, ничего - ниже 100 т.р. за кв.м. в новых домах с черновой отделкой, квартир нет.
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  • Анонимно 09 апр
    Получается что арендовать квартиру стало еще выгоднее. Раньше соотношение ипотеки у аренде было 2, а теперь приближается к 3. То есть за аренду ты платишь 12 тыс рублей в месяц, а за ипотеку 36 тыс. руб.
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    Анонимно 10 апр
    Непонятное сравнение. Ладно я представил что 12тыс это вы написали потенциальную арендную плату за однушку. А 36 что тогда? Ежемесячный платеж что ли за однушку. Не многовато? Если на 5 7 лет то такой он выйдет. Но если на 15 20 лет то гораздо меньше
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  • Анонимно 09 апр
    казань какой то удивительный город, при низких зарплатах квартиры тут мега дорогие, аренда высокая, при этом все сметаеться удащливыми. этот кризис на очень и очень долго, все эти ипотечные сьемные квартиры скоро окажуться на рынке, ибо сдать их будет просто некому. а жилье обязано подешеветь, в 2017 3х комнатная в новстройке стоила 3.4 млн, 53 тысячи за квадратный метр, и все было с прибылью, а сейчас со сврех прибылью продают
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