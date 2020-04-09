«Квартирный вопрос» заставляет людей возвращаться жить к родителям

«Почему я должна уступать, если это мой единственный доход?»

Внезапные каникулы большинства жителей республики негативно сказались на рынке арендного жилья. Причина тому проста: «нерабочие дни с сохранением заработной платы» во многих отраслях обернулись полным отсутствием дохода. Многотысячная армия поваров, официантов, администраторов ресторанов и отелей, работников туристического бизнеса, бьюти- и ивент-индустрии (а следом — и рекламных агентств) осталась практически без средств к существованию на неопределенный срок. Многие из них — молодежь, которая живет в арендованных квартирах. Поэтому возникает проблема: платить за жилье становится нечем.

Многотысячная армия поваров, официантов, администраторов ресторанов и отелей, работников туристического бизнеса, бьюти- и ивент-индустрии осталась практически без средств к существованию на неопределенный срок. Фото Ильи Репина

Алина приехала в Казань из Набережных Челнов несколько лет назад. Она работает в общепите. Сейчас бар, в котором она работает, закрыт, и, по ее словам, непонятно, когда откроется вновь. Алина ищет подработку в других сферах, но это довольно сложно сделать, когда в городе объявлен режим всеобщей самоизоляции. За съемную «однушку» в Советском районе Казани она платит 13 тысяч в месяц. Сейчас ведет переговоры с хозяйкой о том, чтобы снизить арендную плату, потому что платить скоро станет банально нечем. Переговоры идут тяжело:

— В первый раз, когда я к ней обратилась, она отказала. Нам с ней обеим совсем не повезло: у нее есть ребенок, она работает менеджером в турфирме. Поэтому она, конечно, сразу возмутилась: «Почему я должна уступать, если это мой единственный доход теперь?» Наверно, придется вернуться обратно в Челны и пожить с мамой. Наш бар может и не открыться больше, в Казани мне пока ловить нечего, — констатирует Алина.

Владелица салона красоты Власта Маямсина после того, как вынуждена была временно приостановить бизнес, решила пока переехать с дочерью со съемной квартиры к своей пожилой маме: «В тесноте, да не в обиде. Снимать квартиру или занимать деньги сейчас не буду — не знаю, что с работой», — пишет она в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Арендаторы просят «арендных каникул»

Таких примеров в крупных городах республики сейчас сотни. Анастасия Гизатова, руководитель АН «Счастливый дом», подтвердила «Реальному времени», что ситуация становится грустным трендом:

— Действительно, сейчас очень много случаев, когда арендаторы не только просят снизить плату за жилье, но и вообще предоставить им арендные каникулы и позволить оплачивать только коммунальные услуги. Такая тенденция на рынке арендных квартир в последнее время очень серьезно прослеживается. Правда, многие собственники входят в положение клиентов, поскольку не хотят терять давних арендаторов, которыми в целом довольны.

Но на это готовы не все. Максим Иванов сдает двухкомнатную квартиру на Волгоградской, его жильцы владеют небольшим кафе на Московском рынке. Оно сейчас закрыто. Пока жильцы не обращались с просьбой подождать с оплатой или снизить цену. На вопрос о том, как бы он на это отреагировал, Максим говорит «Реальному времени»:



— Ну а какая мне разница, работает у них кафе или нет? На какие-то компромиссы я готов пойти, конечно, — в моих интересах, чтобы они жили в квартире долго. Но если они попросят арендных каникул, то встает вопрос: я-то чем провинился и чем я должен буду вносить свои платежи, если я рассчитывал на их оплату? Квартира в хорошем месте, рядом с метро, она в любом случае уйдет, даже если придется попросить их съехать.

Квартиры высвобождаются на рынке и дешевеют

Анастасия Гизатова подтверждает, что квартиры в Казани сейчас массово освобождаются от жильцов. Хозяева пытаются сдать их снова — причем многие уже по меньшей цене.

Например, Аделя сдает трехкомнатную квартиру в спальном районе города, в хорошей транспортной доступности за 17 тысяч рублей в месяц. Она объяснила такую низкую цену тем, что предыдущие жильцы срочно съехали из-за тяжелой жизненной ситуации, «вернулись на родину»:

— Раньше подороже сдавали, за 21. Сейчас ситуация непростая, решили подешевле сделать.

Квартиры в Казани сейчас массово освобождаются от жильцов. Хозяева пытаются сдать их снова — причем многие уже по меньшей цене. Фото Алексея Майшева (iz.ru)

На вопрос о том, будут ли и дальше дешеветь арендные квартиры в Казани из-за перенасыщения рынка, Анастасия Гизатова отвечает:

— По арендному бизнесу перенасыщение рынка есть всегда. Как правило, оно наблюдается во всех сегментах, за исключением сегмента недорогих однокомнатных квартир, особенно если они находятся в Вахитовском или Ново-Савиновском районах. По ним перенасыщения не будет. Ведь те, кто сейчас снимают двухкомнатную квартиру, могут переехать в однокомнатную, потесниться. Поэтому «однушки» как были самым устойчивым сектором арендной недвижимости, так им и остаются. А вот дальнейшее снижение стоимости — вполне вероятно, даже на них.

Людмила Губаева