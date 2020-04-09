Операторы в РТ предложили бесплатно подключить учителей к интернету

Во время встречи с операторами сотовой связи президенту РТ поступило три обращения, отметила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Было предложено салонам связи разрешить открыть свои точки, которые расположены не в торговых центрах. Минниханов пообещал рассмотреть эту возможность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

— Учителей, которые ведут работу, пользуясь мобильным интернетом, операторы предложили подключить к домашнему безвозмездно. Если у педагога недостаточно средств на счете, чтобы вести уроки с онлайн-платформы, операторы также готовы разрешить им бесплатно пользоваться сетью. Президент сообщил, что подумает, как в последующем компенсировать расходы операторам связи, — рассказала руководитель пресс-службы.