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Ильшат Гимаев: «На наших строительных объектах такой заразы, как коронавирус, нет»

10:52, 09.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2

В рамках онлайн-брифинга «Особенности работы строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса», организованного сегодня компанией «#Суварстроит», замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев заявил, что санитарные требования на стройплощадках республики «очень жесткие».

— Маски, дезинфицирующие средства, идентификация строителей — все это остается краеугольным камнем. <...> Пока бог миловал, и мы на сегодня наблюдаем, что на всех наших строительных объектах такой заразы, как коронавирус, не имеется, — высказался чиновник.

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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