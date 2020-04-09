Ильшат Гимаев: «На наших строительных объектах такой заразы, как коронавирус, нет»

В рамках онлайн-брифинга «Особенности работы строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса», организованного сегодня компанией «#Суварстроит», замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев заявил, что санитарные требования на стройплощадках республики «очень жесткие».



— Маски, дезинфицирующие средства, идентификация строителей — все это остается краеугольным камнем. <...> Пока бог миловал, и мы на сегодня наблюдаем, что на всех наших строительных объектах такой заразы, как коронавирус, не имеется, — высказался чиновник.