В России повторных случаев заражения коронавирусом нет

В России нет повторных случаев заражения коронавирусом, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоров», — уточнила она.

Кроме того, за эти 3 месяца вирус мало изменился. По ее словам, в этом случае появляется большая вероятность того, что средства тестирования и вакцинации, созданные на сегодняшний день, будут эффективны, передает «РИА Новости».

Согласно последним данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 1 175 новых случаев заболевания коронавирусом.

