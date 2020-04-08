В России повторных случаев заражения коронавирусом нет
В России нет повторных случаев заражения коронавирусом, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоров», — уточнила она.
Кроме того, за эти 3 месяца вирус мало изменился. По ее словам, в этом случае появляется большая вероятность того, что средства тестирования и вакцинации, созданные на сегодняшний день, будут эффективны, передает «РИА Новости».
Согласно последним данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 1 175 новых случаев заболевания коронавирусом.
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