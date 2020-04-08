Стала известна статистика смертности от коронавируса в России и в мире

В России процент смертности от COVID-19 составляет 0,7%. Всего зарегистрировано 8 672 случая, умерли 63 человека.

Процент смертности в Италии, где число пациентов с COVID-19 равно 135 586, составляет 12,6%, а в Испании этот показатель равен 9,9% при 146 690 заболевших, пишет RT.

Сейчас в Китае процент смертности равен 3,7%, в США — 3,2%, во Франции — 9,5%, в Германии — 1,8%.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 1 175 новых случаев заболевания коронавирусом.

