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Стала известна статистика смертности от коронавируса в России и в мире

21:14, 08.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Стала известна статистика смертности от коронавируса в России и в мире
Фото: realnoevremya.ru

В России процент смертности от COVID-19 составляет 0,7%. Всего зарегистрировано 8 672 случая, умерли 63 человека.

Процент смертности в Италии, где число пациентов с COVID-19 равно 135 586, составляет 12,6%, а в Испании этот показатель равен 9,9% при 146 690 заболевших, пишет RT.

Сейчас в Китае процент смертности равен 3,7%, в США — 3,2%, во Франции — 9,5%, в Германии — 1,8%.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 1 175 новых случаев заболевания коронавирусом.

ОбществоМедицина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    надо сравнивать с количеством заболевших 2 недели назад, тогда вроде было человек 200.
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