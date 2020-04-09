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Для казанцев расширился перечень услуг на портале госуслуг Татарстана

03:19, 09.04.2020
Для казанцев расширился перечень услуг на портале госуслуг Татарстана
Фото: pixabay.com

На портале госуслуг Татарстана расширили перечень услуг для жителей Казани.

Дополнительно добавили 25 услуг. Теперь жителям столицы Татарстана доступно 46 функции на портале госуслуг, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Например:

  • Расторжение действующего договора аренды муниципального имущества.
  • Выдача выписки из реестра собственности города Казани.
  • Присвоение, изменение и аннулирование адресов.
  • Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
  • Выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в городе Казани.
  • Выдача разрешения на вырубку, кронирование, посадку и пересадку деревьев, кустарников, снос газона и т. д.
ОбществоТехнологииВласть Татарстан
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