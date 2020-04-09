Для казанцев расширился перечень услуг на портале госуслуг Татарстана
На портале госуслуг Татарстана расширили перечень услуг для жителей Казани.
Дополнительно добавили 25 услуг. Теперь жителям столицы Татарстана доступно 46 функции на портале госуслуг, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Например:
- Расторжение действующего договора аренды муниципального имущества.
- Выдача выписки из реестра собственности города Казани.
- Присвоение, изменение и аннулирование адресов.
- Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
- Выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в городе Казани.
- Выдача разрешения на вырубку, кронирование, посадку и пересадку деревьев, кустарников, снос газона и т. д.
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