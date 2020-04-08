Бастрыкин возбудил дело о смертельном ДТП челнинского судьи

Фото: "Реальное время"

Сегодня Следком РФ обнародовал информацию об уголовном преследовании бывшего зампреда Набережночелнинского горсуда Айрата Идрисова. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Как выяснило «Реальное время», уголовное дело возбудил 24 марта глава СКР Александр Бастрыкин. На этой неделе его материалы поступили в Казань.

По версии следствия, утром 15 сентября 2019 года на автодороге Актаныш — Поисево в Татарстане «подозреваемый за рулем своего автомобиля в нарушение требований ПДД не выбрал оптимальную скорость движения, съехал на обочину и опрокинулся в кювет». В результате «пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте».

Напомним, ранее сообщалось, что водитель Hyundai IX55 превысил скорость, находившаяся в авто врач-стоматолог Юлия Баженова погибла, водитель-судья попал в больницу, перенес несколько операций и ушел в отставку.

В январе Высшая квалифколлегия судей РФ дала добро на возбуждение уголовного дела по ходатайству Бастрыкина.