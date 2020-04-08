За сутки в РТ проведено 902 тестирования на коронавирусную инфекцию

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За последние сутки в Татарстане проведено 902 тестирования на коронавирусную инфекцию. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор РТ.

Всего проведено 17 970 исследований, из них 55% - лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан». С 23 марта начато проведение исследований на COVID-2019 в восьми лабораториях государственных медицинских организаций республики в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

В обязательном порядке на коронавирусную инфекцию тестируются лица, контактирующие с больными, пациенты с пневмонией, пожилые люди с признаками респираторных заболеваний, медработники в группе риска, а также персонал учреждений при наличии симптомов респираторных заболеваний, передает ведомство.



Напомним, что за последние сутки в Татарстане не выявлено новых заболевших.