Следком: татарстанца засудили на основе липовых доказательств пристава

Фото: "Реальное время"

В Казани возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств с целью незаконного привлечения должника к ответственности. В преступлении подозревают 41-летнюю сотрудницу Кировского райотдела судебных приставов УФССП по РТ, сообщили «Реальному времени» в Следкоме.



По версии силовиков, преступление было совершено в марте 2020-го. Казанец пришел к приставу-исполнителю уточнить размер своей задолженности по алиментам в рамках исполнительного производства и получить копию судебного приказа.

Далее должник выяснил — в его деле есть и административный протокол за неуплату алиментов по заявлению бывшей жены, и материал о задержании и личном досмотре с доставлением в службу приставов. И на основании этих документов мировой суд уже назначил наказание — 40 часов обязательных работ. Вот только документы, по версии должника и следствия, были липой и сфальсифицировать их могла лишь пристав.

Ранее ФССП России сообщала о 2,2 млрд рублей, взысканных с должников по алиментам за 2019 год.