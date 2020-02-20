В прошлом году сумма взысканных алиментов выросла на 2 млрд рублей
По итогам 2019 года общая сумма взысканных с должников алиментов в России выросла на 2,2 млрд рублей (в 2018 году — 15,2 млрд рублей) и составила 17,4 млрд рублей.
В прошлом году 9,7 млрд рублей было взыскано с помощью ограничений на выезд из страны, с помощью ограничений на управление транспортом — 3,6 млрд рублей, пишет RT со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Всего в 2019 году в ФССП России находилось около 1,6 млн производств о взыскании алиментов. Это на 12,6 тыс. больше, чем в 2018 году. Было возбуждено 51,9 тыс. уголовных и 117,9 тыс. административных дел в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.
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