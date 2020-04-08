«Зенит» выиграл виртуальную лигу РПЛ, «Рубин» стал восьмым

«Зенит» под управлением нападающего Артема Дзюбы стал победителем виртуального турнира «Самая быстрая лига» по РПЛ. Питерский клуб на очко опередил московский «Спартак», ставшего вторым.

Тройку призеров замкнул «Краснодар», за который выступал воспитанник краснодарской академии Александр Агеев.

«Рубин» по итогам восьми проведенных матчей расположился в середине таблицы, замкнув восьмерку сильнейших. Казанцев на турнире представили два футболиста — Хвича Кварацхелия (2 победы, 2 ничьих, 1 поражение) и Солтмурад Бакаев (1 победа, 2 поражения). «Уфа» под управлением Артема Голубева финишировала девятой.

Лучший клуб «Самой быстрой лиги» определится в Суперфинале турнира, где встретятся питерский «Зенит» и московский «Спартак».