КНИТУ-КХТИ доставил продукты студентам, живущим в общежитиях

Фото: пресс-служба КНИТУ-КХТИ

Сегодня в КНИТУ-КХТИ провели акцию поддержки студентов, проживающих на время режима самоизоляции в общежитиях.

Ребятам доставили продуктовые наборы, приобретенные за счет средств профсоюзной организации вуза.

Сейчас в общежитиях университета живут 1,2 тыс. студентов. Чаще всего это иностранцы, которые не могут попасть на родину из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране и в мире, а также иногородние студенты, которым по своим причинам пришлось остаться в Казани.

В наборы, которые раздали студентам, вошли гречневая и пшенная крупа, макароны, подсолнечное масло, сахар, соль, консервированная тушеная говядина, сообщили в пресс-службе вуза.