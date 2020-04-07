Следком возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за распространения в социальных сетях фейка о том, что коронавирус был создан в российской лаборатории «Вектор».

Как отмечается в сообщении СК, дело возбуждено по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Установлено, что пользователь Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил о создании COVID-19 в государственном научном центре «Вектор». После этого вирус якобы путем взрыва умышленно распространили на территории России и Китая.

Ранее Генпрокуратура обнаружила фейки о ситуации с коронавирусом в пяти регионах РФ, в том числе и в Татарстане. Например, обнаружена пользовательница Instagram, призывающая подписчиков не соблюдать правила самоизоляции и не пользоваться масками и перчатками.