Медведев обсудил работу регштабов по борьбе с коронавирусом

Сегодня в штаб-квартире «Единой России» прошла прямая связь с российским ситуационным центром по коронавирусу с участием Дмитрия Медведева. На ней обсуждали работу региональных штабов по борьбе с инфекцией. Своим опытом делились руководители реготделений партии в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Смоленске и Брянске.

«Понятно, что ситуация в разных регионах разная: где-то она сложнее, где-то она лучше. Но в целом мы исходим из того, что нам пока удается не допускать резкого распространения болезни», — заявил глава «Единой России» Дмитрий Медведев.

Он отметил, что партия принимает активное участие в борьбе с коронавирусом. В частности, был создан федеральный ситуационный центр, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков, организует работу более 80 тыс. волонтеров по всей стране.

Медведев подчеркнул, что оказываемая помощь должна быть адресной, и обратил особое внимание на необходимость защиты прав граждан, находящихся под угрозой увольнения. Он отметил, что тяжелее всего приходится малому и среднему бизнесу и призвал донести до них все те меры поддержки, которые оказываются на федеральном, региональном и местном уровнях власти. Также он призвал однопартийцев подумать над дополнительными мерами поддержки МСП.