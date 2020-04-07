Новости общества

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Производство дефицитных масок наладят в Набережных Челнах

16:34, 07.04.2020
Производство дефицитных масок наладят в Набережных Челнах
Фото: Реальное время

В Татарстан в ближайшие дни из Китая поступит оборудование для производства медицинских масок мощностью 5 млн штук в месяц. Об этом сегодня заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время прямой связи с российским ситуационным центром по коронавирусу с участием Дмитрия Медведева.

«Эта аппаратура завтра, максимум 8 апреля, поступает, ее в ближайшие недели запускаем в Набережных Челнах для того, чтобы обеспечить защитными масками наших людей», — рассказал спикер парламента.

Линию приобрели на средства резидентов ОЭЗ «Алабуга» — компаний «Форд Соллерс», «Сария Био Индастриз», «Транснефть», «Татнефть» и других.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров