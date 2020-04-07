Производство дефицитных масок наладят в Набережных Челнах

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В Татарстан в ближайшие дни из Китая поступит оборудование для производства медицинских масок мощностью 5 млн штук в месяц. Об этом сегодня заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время прямой связи с российским ситуационным центром по коронавирусу с участием Дмитрия Медведева.

«Эта аппаратура завтра, максимум 8 апреля, поступает, ее в ближайшие недели запускаем в Набережных Челнах для того, чтобы обеспечить защитными масками наших людей», — рассказал спикер парламента.

Линию приобрели на средства резидентов ОЭЗ «Алабуга» — компаний «Форд Соллерс», «Сария Био Индастриз», «Транснефть», «Татнефть» и других.

