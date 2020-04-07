Спецпредставитель президента России: развитие цифровых технологий в стране провалилось

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что национальная программа развития цифровых технологий в стране провалилась.



«Цифровые технологии Национальной технологической инициативы (НТИ) работают, цифровые технологии нацпрограммы «Цифровая экономика» не работают. В этом кардинальная разница», — сказал он во время пресс-конференции в онлайн-режиме (цитата по ТАСС).

По его словам, Минсвязи РФ свою ответственность за развитие цифровых технологий в настоящий момент провалило.