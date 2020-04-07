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Спецпредставитель президента России: развитие цифровых технологий в стране провалилось

16:14, 07.04.2020
Спецпредставитель президента России: развитие цифровых технологий в стране провалилось
Фото: government.ru (Песков - справа)

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что национальная программа развития цифровых технологий в стране провалилась.

«Цифровые технологии Национальной технологической инициативы (НТИ) работают, цифровые технологии нацпрограммы «Цифровая экономика» не работают. В этом кардинальная разница», — сказал он во время пресс-конференции в онлайн-режиме (цитата по ТАСС).

По его словам, Минсвязи РФ свою ответственность за развитие цифровых технологий в настоящий момент провалило.

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