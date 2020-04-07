Курултай Башкирии рассмотрит закон о приютах для животных

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Госсобрание-Курултай РБ рассмотрит законопроект об ответственном обращении с животными. В первую очередь он будет регламентировать работу приютов для животных.

«Есть много нюансов. Например, бездомных животных после отлова нельзя умерщвлять. Их необходимо вакцинировать от бешенства, стерилизовать и после ряда карантинных мер выпускать в прежнее место обитания», — приводит пресс-служба регионального парламента слова спикера Константина Толкачева.

Законопроект также запретит проводить отлов в присутствии детей. Потерявшихся животных необходимо будет возвращать владельцам. Приюты также будут заниматься поиском новых хозяев для животных, от которых прежние владельцы отказались.

Толкачев добавил, что новый документ обязывает организации снимать на камеру процесс отлова бродячих животных и выпуск на волю. Организации, занимающиеся отловом, будут нести ответственность не только за их жизнь, но и за здоровье животного.

«Бездомная собака — живое существо. Теперь нельзя будет безнаказанно покалечить или убить ее на том лишь основании, что у нее нет хозяина. Законопроект нацелен на защиту животных, укрепление принципов нравственности в нашем обществе», — заявил глава Госсобрания РБ.