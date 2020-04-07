Минниханов обсудил с самозанятыми Татарстана возможности господдержки

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел онлайн-встречу с самозанятыми республики. На ней обсуждались возможности господдержки, в частности включение самозанятых в разряд малого и среднего бизнеса.

Ко встрече также подключились представители профильных министерств и представители крупнейших банков, отмечает пресс-служба президента РТ.

«Сегодня глубину и последствия кризиса еще невозможно оценить до конца. Я прошу вас предпринять все меры для сохранения вашего бизнеса, трудовых коллективов. Правительством Республики Татарстан по мере реализации федеральных мер поддержки будут реализованы ее региональные составляющие», — обратился глава республики к предпринимателям во вступительном слове.

Минниханова попросили по возможности разрешить деятельность части организаций из сферы услуг, например салонов красоты. Глава республики рассказал, что оперштаб анализирует ситуацию, но потребуется соблюдение особых санитарно-эпидемиологических норм.

Также президент Татарстана поручил Агентству госзаказа предусмотреть возможность закупок медицинских масок и других схожих товаров у самозанятых.

«Хочу поблагодарить всех за вопросы. В ближайшее время проинформируем какие решения будут приняты в поддержку», — резюмировал Минниханов.

Напомним, накануне к президенту республики обратились представители малого бизнеса. Они предложили ряд мер, которые могли бы поддержать предпринимателей.