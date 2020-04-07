Вице-президент КХЛ назвал Сошникова одним из лучших игроков в лиге

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский включил нападающего «Салавата Юлаева» Никиту Сошникова в число лучших хоккеистов лиги в прошедшем сезоне.



«Сошников возмужал, прошел хорошую школу за океаном и стал одним из лучших хоккеистов в КХЛ. Думаю, он продолжит показывать себя с лучшей стороны, если не помешают травмы. Хоккей — контактный вид спорта, и от повреждений никто не застрахован. Поэтому все зависит от характера и здоровья Никиты. Когда он в идеальном состоянии, это игрок, которого сложно остановить на льду», — сказал Каменский.

Напомним, Сошников перешел в «Салават Юлаев» летом 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий стал одним из лидеров клуба, набрав 48 (27+21) очков по системе «гол+пас». При этом он долгое время лидировал в списке лучших снайперов регулярного первенства КХЛ.

В плей-офф Сошников не сыграл ни одного матча из-за травмы. Без него уфимский клуб в шести матчах одолел омский «Авангард» (4:2).

Ранее в «Реальном времени» вышло большое интервью с Сошниковым, где он рассказал о своем желании остаться в «Салавате Юлаеве», даже если получит предложения из НХЛ.