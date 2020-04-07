В Татарстане полицейские помогли водителю завезти заглохшее авто

Фото: МВД по РТ

В Татарстане инспекторы ДПС помогли водителю, автомобиль которого заглох, когда он поехал за продуктами.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, в Альметьевске инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ с включенной аварийной сигнализацией, стоящий на обочине. Водитель рассказал, что всю неделю он находился дома на самоизоляции, а когда выехал в продуктовый магазин, двигатель автомобиля заглох.

Попытки завести двигатель не увенчались успехом — у автомобиля сел аккумулятор. Тогда полицейские помогли завести автомобиль с помощью «прикуривания».

