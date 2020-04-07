Новости общества

13:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане полицейские помогли водителю завезти заглохшее авто

10:40, 07.04.2020 1
В Татарстане полицейские помогли водителю завезти заглохшее авто
Фото: МВД по РТ

В Татарстане инспекторы ДПС помогли водителю, автомобиль которого заглох, когда он поехал за продуктами.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, в Альметьевске инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ с включенной аварийной сигнализацией, стоящий на обочине. Водитель рассказал, что всю неделю он находился дома на самоизоляции, а когда выехал в продуктовый магазин, двигатель автомобиля заглох.

Попытки завести двигатель не увенчались успехом — у автомобиля сел аккумулятор. Тогда полицейские помогли завести автомобиль с помощью «прикуривания».

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:55
    Их уже представили к гос. Наградам? Их опыт необходимо распространить по всей РФ. Изучать в академиях МВД !
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров