Уроженец Зеленодольска сыграл роль в сериале на НТВ

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Уроженец Зеленодольска Константин Адаев сыграл роль Тимура в многосерийном детективе «Рикошет» на НТВ.

Сериал «Рикошет» будет выходить на телеканале с понедельника по четверг. Всего в нем 16 серий, первая из которых была показана накануне, сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ. Сюжет картины строится вокруг мужчины, которого похоронили 20 лет назад. «Воскреснуть» его заставляет смерть родителей. «Последний герой» лихих 90-х возвращается в родной Аннинск под новым именем и оказывается в центре криминальных событий городка, погрязшего в преступности.

Адаев закончил отдел режиссуры театрального факультета Казанского государственного университета, затем он переехал в Санкт-Петербург. С 2007 года Адаев снимается в кино.



