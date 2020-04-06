ВОЗ призвала использовать маски только тем, кто в них нуждается

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что постоянное и неправильное использование медицинских масок в условиях пандемии коронавируса может привести к их нехватке для тех, кто в них действительно нуждается.

«Маски надо носить безопасно и надлежащим образом», — сказал он (цитата по ТАСС).

Так, Всемирная организации здравоохранения рекомендует надевать маски больным людям и тем, кто осуществляет уход за пациентами дома.

Ранее сообщалось, что российские магазины могут обязать предоставлять покупателям маски и одноразовые перчатки. Средства защиты могут выдаваться при входе в торговые объекты, сотрудники магазинов должны следить за их обязательным использованием покупателями.