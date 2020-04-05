Новости общества

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские магазины могут обязать предоставлять покупателям маски

14:20, 05.04.2020
Российские магазины могут обязать предоставлять покупателям маски
Фото: realnoevremya.ru

Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство РФ принять дополнительные меры безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках в условиях распространения в России коронавирусной инфекции.

Так, в организации просят поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору сделать соответствующие предписания по торговле в части обязательного обеспечения всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками.

Средства защиты должны выдаваться при входе в торговые объекты, сотрудники магазинов должны следить за их обязательным использованием покупателями.

По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, требования к обеспечению всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками необходимо сохранить навсегда, даже после того как пройдет эпидемия, передает «РИА Новости».

Ранее уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев предложил торговцам переходить на онлайн-продажи. Об этом он заявил на антикризисном онлайн-интенсиве для предпринимателей.

ОбществоВластьБизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров