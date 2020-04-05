Российские магазины могут обязать предоставлять покупателям маски

Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство РФ принять дополнительные меры безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках в условиях распространения в России коронавирусной инфекции.

Так, в организации просят поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору сделать соответствующие предписания по торговле в части обязательного обеспечения всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками.

Средства защиты должны выдаваться при входе в торговые объекты, сотрудники магазинов должны следить за их обязательным использованием покупателями.

По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, требования к обеспечению всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками необходимо сохранить навсегда, даже после того как пройдет эпидемия, передает «РИА Новости».

Ранее уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев предложил торговцам переходить на онлайн-продажи. Об этом он заявил на антикризисном онлайн-интенсиве для предпринимателей.

