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Российские банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

17:27, 06.04.2020 1
Российские банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Фото: realnoevremya.ru

С 8 апреля Сбербанк, ВТБ, «МСП-банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк» и банк «Открытие» начнут выдавать беспроцентные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, деньги будут выданы для поддержки занятости и выплаты зарплат. Всего на эти цели выделят банкам 150 млрд рублей.

Отмечается, что Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов малому бизнесу на зарплату под 0% годовых. Сейчас Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить кредитные каникулы.

ЭкономикаБанки
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:59
    Выдать кредит без процентный под залог имущества чтобы раздать зарплату . Так и что ? В США без работным выдают 600$ на неделю так говорит известный блогер, И . Варламов .
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