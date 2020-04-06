Профессор КФУ рассказал, когда в Казани потеплеет

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев рассказал, почему в Казань пришло похолодание.

По его словам, сейчас столица Татарстана находится в тыловой части циклона, проходят вторичные атмосферные фронты, которые и принесли снег.

«Понижение температуры будет наблюдаться в течение двух суток. Далее мы будем находиться в теплом секторе нового циклона, соответственно прогнозируется потепление», — отметил он.

Потепление начнется с 8 апреля — в среду прогнозируется уже +10 градусов и дождь. 9 апреля ожидается +14 градусов и также дождь. В пятницу, по прогнозам Гидрометцентра, будет +17 градусов и без осадков, сообщает пресс-служба КФУ.

Напомним, в понедельник в Казани снова выпал снег. Сегодня в МЧС предупредили жителей Татарстана о повторении метели во вторник.