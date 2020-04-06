В МЧС предупредили жителей Татарстана о повторении метели во вторник

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ночь на вторник, 7 апреля, синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Ночью и утром возможна метель. Также ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с (в Казани до 18 м/с).

Прогноз по Казани выглядит так: облачно с прояснениями, ночью снег, кратковременная метель, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7—12 м/с, местами порывами 15—18 м/с.

Схожим образом выглядят прогнозы и по другим регионам РТ. Однако в большинстве из них метель и снег ожидаются не только ночью, но и утром.

В МЧС рекомендовали внимательно отнестись к ухудшению погоды. Водителям стоит тормозить плавно, проверять состояние своего авто. Пешеходам спасатели посоветовали надевать обувь на устойчивом каблуке и переходить улицу только в положенном месте.